Райан Хагерти обставил Негреану и Хельмута в борьбе за свой первый браслет WSOP (видео)

Райан Хагерти - обладатель золотого браслета WSOP Online / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

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23-ий турнир собрал 694 входа по 500 долларов бай-ина. Приняли в нем участники и ведущие покеристы мира, которые довольствовались минимальными призовыми. Крис Мурман поднял всего 874 доллара за 83 место, Фил Хельмут выиграл 1156 долларов (52 место), а Даниэль Негреану взял 1,8К (26 место).

Даниэль Негреану выиграл первый турнир с 2015 года / Фото: Pokernews

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Победителем же стал житель Нью-Джерси Райан Хагерти. В хедз-апе американец устроил шоу с англичанином Ричардом Лиоттой. Оппоненты по несколько раз шли в олл-ин, устроив качели.

Однако в итоге Хагерти сумел собрать пару дам, обыграв соперника с ничем не подкрепленными тузом и валетом. Для Райана этот триумф стал первым на WSOP. В прошлом году в Мэйн Ивенте Мировой серии онлайн Хагерти занял четвертое место. Всего за карьеру американец поднял 340К.

Результаты финального стола WSOP Online Event #23:

Райан Хагерти – 67,2 тыс. долларов Ричард Лиотта – 41,6 тыс. долларов Расселл Крэйн – 28,6 тыс. долларов Келвин Андерсон – 20 тыс. долларов Энтони Чин – 14,3 тыс. долларов sub_zer0 – 10,3 тыс. долларов Lukaslo0413 – 7,6 тыс. долларов Кайл Михолич – 5,7 тыс. долларов Раймонд Филлипоне – 4,4 тыс. долларов