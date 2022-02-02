Пятеро австрийцев разорвали онлайн-турнир по покеру, выиграв в сумме более трех миллионов

Мариус Гирс триумфовал на Super Million$ / Фото: Pokernews

Ночью подошел к концу топовый онлайн-турнир по покеру Super MILLION$, который был проведен одним из крупнейших румов мира. Как обычно, ивент привлек себе множество крутых онлайн-игроков.

На событие зарегистрировалось аж 815 участников, что позволило собрать солидный банк в 8,15 млн долларов. При этом изначальная гарантия была куда ниже – 5М.

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Финальный стол получился довольно оригинальным – пятеро игроков из девяти оказались австрийцами. Кроме того, нашлось там место и двум хайроллерам из Беларуси – Никите Бодяковскому, а также Виктору Малиновскому, который нынче имеет польское гражданство.

При этом представители Австрии сразу начали "избавляться от чужих" и все вместе оказались в 6-макс. Единственным игроком из другой страны в ТОП-6 был как раз Малиновский, оказавшийся в итоге третьим.

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Победа же досталась Мариусу Гирсу, который полгода назад на аналогичном турнире стал раннер-апом с призовыми 920К. Теперь же покерист сумел в хед-апе одолеть соотечественника Диего Цайтера и поднять аж 1,24М.

Результаты финального стола Super MILLION$:

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