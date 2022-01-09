Приключения украинцев в Италии: сможет ли Шевченко добыть первую победу в Серии А?

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня в Серии А состоится встреча двух представителей Украины. Дженоа под руководством Андрея Шевченко примет Специю, за которую выступает Виктор Коваленко. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ДЖЕНОА – СПЕЦИЯ

9 января, воскресенье, в 19:30, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.07 – 3.35 – 3.95

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Виктор Коваленко едет в гости к Андрею Шевченко. Недавно у обоих был выявлен коронавирус, но оба уже получили отрицательные тесты и вернулись к работе. С турнирной точки зрения матч важнейший – Дженоа идет на предпоследнем месте, а Специя на последнем спасительном с разницей всего в четыре очка.

Андрей Шевченко во главе Дженоа / Фото: Getty Images

Генуэзцы не побеждают уже 17 туров чемпионата, но в последних двух расписали ничьи с Аталантой и Сассуоло. Новичок Хефти уже успел дебютировать, а на днях было объявлено о подписании форварда Йебоа из Штурма и защитника Эстигора, которого арендовали у Брайтона.

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Ранее "грифоны" смогли не проиграть Специи в трех встречах (две победы и одна мировая). Лигурийцы же в девяти последних турах Серии А смогли победить лишь раз – перед Рождеством обыграв на выезде Наполи (1:0).

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В первом матче нового года они уступили Вероне (1:2), а Коваленко не попал в заявку из-за коронавируса. Теперь же ждем его в стартовом составе.

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ПРОГНОЗ: Думаю, Андрей Шевченко снова не проиграет. Осмелюсь предположить, даже добудет первую победу у руля Дженоа. Вероятно, без пропущенных голов, ТМ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты: