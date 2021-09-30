Приключения Моуриньо на Хортице: сможет ли Заря остановить Рому?

Жозе Моуриньо впервые приедет в Запорожье / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут матчи 2 тура группового раунда Лиги Конференций 2021/2022. Свой поединок проведет и единственный представитель Украины в турнире. Онлайн-трансляция матча Заря – Рома доступна у нас на сайте.

Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало – в 19:45. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.

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По их мнению, Рома – безоговорочный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф гостей равен примерно 1.35, тогда как победа команды Скрипника оценивает от 7.70 до 8.90. Вероятность ничьи же составляет примерно 5.10.

Компания Заря Ничья Рома Parimatch 8.70 5.20 1.35 Favbet 8.40 5.30 1.37 Vbet 8.70 5.10 1.38 1xbet 7.70 5.10 1.33 Marsbet 8.90 4.90 1.38

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Правда, разгрома букмекеры не ожидают, ведь ставка на Рому с форой (-2,5) равна аж 3.45. Кроме того, вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1.86. Правда, коэффициент на непроигрыш луганчан довольно высокий – 3.15.

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Отметим, что команды по-разному стартовали в Лиге Конференций. Подопечные Моуриньо легко разделались с софийским ЦСКА (5:1), тогда как Заря уступила на выезде Буде-Глимту (1:3).

Заря и Рома ранее не встречались, однако тренер римлян Жозе Моуриньо дважды пересекался с луганчанами. В бытность тренером Манчестер Юнайтед португалец дважды одолел Зарю в Лиге Европы – 2:0 в Одессе и 1:0 в Манчестере. У Ромы же пока равная статистика с украинскими командами – по 6 побед и поражений в 12-ти матчах.