5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Повелитель бубны: топ-игрок заработал почти полмиллиона благодаря суперраздаче (видео)

Анатолий Дерека
5 января, 17:35
Австриец Кристиан Рудольф стал победителем онлайн-ивента Super MILLION$, отобравшись на него через сателлит

Кристиан Рудольф стал победителем суперивента в онлайне

2022 год начался с места в карьер для покерного мира. И если офлайн-серии пока лишь планируются, то в онлайне жизнь уже кипит вовсю.

Сегодня ночью в одном из румов подошел к концу традиционный турнир Super MILLION$ с немаленьким бай-ином 10300 долларов. Его победителем стал один из топовых онлайн-покеристов Кристиан Рудольф, показавший крутой перформанс.

Реклама

Начал австриец с того, что стал один из 240 участников ивента через сателлит, потратив на него лишь 525 американских денег. Кристиан дошел до финального стола, который начинал со вторым стеком.

Там у Рудольфа начались веселые часы. Сначала покерист вынужден был скинуть пару тузов на терне, ведь его сопернику прилетели две пары. А в 6-макс австриец оказался аутсайдером со стеком 16 бб.

Реклама

Читайте также: Никлас Астедт ярко начал 2022 год, выиграв круглую сумму

Впрочем, игроку удалось раскрутиться и выйти в хедз-ап против своего соотечественника Паскаля Хартманна, у которого было в 4 раза больше фишек. Однако дуэль затянулась на 40 минут и ее выиграл Рудольф.

В решающей раздаче Кристиан смог переехать соперника благодаря натсовому флешу. На столе оказалось три бубны и Хартманн с 6♦️5♦️ пошел в олл-ин. Рудольф поддержал, ведь ему на префлопе прилетели А♦️7♦️. Ну а последняя раздача и вовсе была фартовой для триумфатора.

Реклама

Победа пополнила банкролл австрийца на 485 тысяч долларов. К слову, четвертое место в ивенте занял американский хайроллер Джейсон Кун, являющийся одним из самых успешных офлайн-игроков в истории.

Результаты финального стола Super MILLION$

  1. Кристиан Рудольф – 485,2 тыс. долларов
  2. Паскаль Хартманн – 374,2 тыс. долларов
  3. spaise411 – 288,5 тыс. долларов
  4. Джейсон Кун – 222,5 тыс. долларов
  5. Марк Радойя – 171,5 тыс. долларов
  6. Якоб Мигель – 132,3 тыс. долларов
  7. Самуэль Вусден – 102 тыс. долларов
  8. Роланд Рокита – 78,7 тыс. долларов
  9. Маркку Коплимаа – 60,6 тыс. долларов