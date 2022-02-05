4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Последний шанс на Скудетто: чего ждать от дерби Интера и Милана

Кирилл Круторогов
5 февраля, 07:52
Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан не проиграет Интеру в суперважном поединке. Анонс и прогноз на матч Серии А

Эдин Джеко и Златан Ибрагимович - лидеры атак миланских команд / Фото: REUTERS

В субботу, 5 февраля, в Италии состоится центральный матч 24 тура Серии А. На "Сан-Сиро" сразятся лидеры турнира и соседи по городу Интер и Милан. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – МИЛАН
5 февраля, суббота, в 19:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.82 – 3.95 – 4.30

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Дерби делла Мадоннина или миланское дерби в этот раз имеет максимальное значение по всем параметрам. Интер – лидер турнирной таблицы чемпионата, Милан откатился на третье место с отставанием от соседей по городу на четыре очка и сыграв на матч больше.

Поэтому "россонери" крайне важно побеждать или придется забыть о претензиях на чемпионство уже сейчас, в феврале. "Неррадзури" не проигрывают восемь матчей кряду, а в чемпионате и того больше – 14 туров.

Интер обыграл рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Тогда как на своем поле они не проигрывали больше года – с октября 2020-го, когда уступили именно Милану и после провели 28 матчей без поражений, выиграв последние семь.

Команда Пиоли не выигрывала в основное время три матча кряду, но в овертайме одолела Дженоа, а затем уступила Специи и отобрала очки у Ювентуса (0:0). Симоне Индзаги и компании в дерби не помогут Хоакин Корреа и новичок Робин Госенс, который перешел с травмой.

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У номинальных гостей потерь больше – Кьяер, Томори и Ребич точно не сыграют из-за травм, Балло-Туре еще не вернулся с Кубка африканских наций, а участие Златана Ибрагимовича под вопросом.

ПРОГНОЗ: Интер в отличной форме, Милан устроит только победа. Думаю, "россонери" не проиграют, а ожидаю, скорее, итоговую ничью.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • ничья – 3.95
  • Милан не проиграет – 2.05