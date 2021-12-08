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Последний бой Луческу в Лиге чемпионов! Прогноз эксперта на матч Бенфика – Динамо

Кирилл Круторогов
8 декабря, 21:42
Кирилл Круторогов дает свой прогноз на поединок Лиги чемпионов. Слушаем комментатора!

Динамо в Киеве едва не обыграло Бенфику / Фото: Getty Images

Сегодня – последний в этом сезоне матч "бело-синих" в Лиге чемпионов. Смотреть онлайн матч Бенфика – Динамо можно на нашем сайте с 22:00 в виде текстовой трансляции с видеоповторами голов.

Бенфика – Динамо
Лига чемпионов, 8 декабря, среда в 22:00, Мегого

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Если вспоминать первое противостояние этих команд, завершившееся нулевой ничьей, в памяти всплывают последние минуты, когда киевляне могли вырвать победу, но гол был отменен из-за офсайда.

К шестому туру "бело-синие" лишились шансов даже на Лигу Европы, а Бенфика, идущая третьей, может квалифицироваться и в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого обязательно Динамо выйдет на поле "Да Луж" без какого-либо давления за результат, что позволит сыграть максимально раскрепощенно.

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Не поможет украинской команде Томаш Кендзера, у которого выявили коронавирус. Вероятнее всего, в основе его заменит Тымчик. Последние два матча подопечные Луческу проводили на выезде и обыграли Минай и Верес без пропущенных голов.

Интересно, что последняя гостевая победа киевлян в основном раунде Лиги чемпионов была в ноябре 2015-го, как раз в Португалии – над Порту. С тех пор Динамо не побеждало в ЛЧ на выезде девять матчей кряду.

Бенфика в своем чемпионате идет на третьем месте, отставая от лидеров на четыре очка. Накануне они проиграли дома конкуренту Спортингу в дерби (1:3) и в случае неудачи с Динамо Жорже Жезуш может быть отправлен в отставку. Вериссимо, Пиньо и Радоньич не сыграют из-за травм.

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ПРОГНОЗ. Почему-то есть стойкое ощущение, что команда Луческу не проиграет. Также, ожидаю, что киевляне забьют минимум один гол.

Котировки Parimatch:

  • победа Бенфики – коэффициент 1.41
  • ничья – 5.10
  • победа Динамо – коэффициент 7.90