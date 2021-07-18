Популярный стример-путешественник выиграл золотой браслет WSOP в жесткой конкуренции

Джереми Лапка сумел оставить позади себя более тысячи оппонентов и выиграть крупнейшие призовые в карьере

Джереми Лапка взял браслет WSOP Online / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной ивент Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Семнадцатый турнир по Безлимитному Холдему 8-Max собрал 1125 входов благодаря низкому бай-ину (400 долларов). Из знаменитостей хорошо себя проявить сумели Энтони Зинно (40 место), Доннел Дайс (17 место) и Джереми Уильямс (13 место). Победа же досталась скромному уроженцу Миннесоты Джереми Лапке.

Лучше всего парень показал себя в решающем отрезке с тремя игроками. С парой "восьмерок" он выбил пользователя Beratna, который проигрался с АК. Это позволило Лапке войти в хедз-ап чиплидером. Там он без проблем разобрался с Уке Даути, где в решающей раздаче сумел фулл-хаусом перебить флеш соперника.

Реклама

Читайте также: Все чемпионы Мировой серии покера WSOP Online 2021

Джереми известен своими стримами на Twitch, в которых он играет в онлайн-покер и путешествует по миру "в поисках себя". Для него это первый браслет на WSOP, тогда как в живых турнирах он успел заработать в сумме чуть более 100 тысяч долларов. Крупнейший свой занос он все же сделал в онлайне, заняв 5 место на Мировой серии покера 2018 и подняв 65К.

Результаты финального стола WSOP Online Event #17:

Джастин Лапка – 75,3 тыс. долларов Уке Даути – 46,5 тыс. долларов Beratna – 32,9 тыс. долларов Чанс Корнут – 23,6 тыс. долларов Джейсон Гуч – 17,1 тыс. долларов Трой Ли – 12,6 тыс. долларов Джозеф Уолтерс – 9,4 тыс. долларов Брэндон Иенн – 7,1 тыс. долларов