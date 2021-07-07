Пополнение мужской команды: у известной покерной пары родился третий сын (фото)

Игроки в покер Джейсон и Наташа Мерсье дождались очередного пополнения в семье – у пары родился третий ребенок

Джейсон и Наташа Мерсье уже являются многодетными родителями / Фото: Instagram Наташи Мерсье

Известные покеристы Джейсон и Наташа Мерсье объявили о пополнении в семье. На своей страничке в Instagram мужчина опубликовал совместное фото с новорожденным сыном.

Мальчику дали имя Майло Джон, его вес при рождении составил 3760 грамм. Парень стал третьим мальчиком в семье. Отметим, что еще в декабре Наташа сообщила о беременности, заявив, что они присоединились к клубу тех, кто зачал ребёнка на карантине.

Реклама

Пара поженилась в 2016 году после того, как Джейсон сделал своей будущей супруге предложение на Мировой серии покера. Сам парень является обладателем пяти золотых браслетов WSOP, тогда как Наташа выигрывала Women's Event PCA в 2016 году и WSOP Circuit в 2010 году.