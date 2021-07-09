Полиция США поймала сексуального насильника, который обчистил дом покериста на миллион долларов

Тревон Баттл оказался вторым преступником, который вломился в дом Чада Пауэра и украл сейф с деньгами и фишками казино

Тревон Баттл (слева) и Чад Пауэр (справа) / Фото: Pokernews

Месяц назад полиция США поймала преступника, который обчистил дом покериста Чада Пауэра. У парня были украдены 1 миллион долларов и фишки казино из сейфа.

Первым преступником оказался Брок Брюер, которого камера наблюдения запечатлела без маски во время совершения преступления. А на днях полиция поймала и его сообщника. Им оказался 26-летний Тревон Баттл, которого отследили по телефонным переговорам с Брюером в дни ограбления.

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Оказалось, что Тревон уже был под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми. Парень заключен под стражу под залог в размере 250 тысяч долларов. Баттла обвиняют в краже со взломом, ношении огнестрельного оружия и похищении 100 тысяч долларов. Суд по его делу назначен на 20 июля.