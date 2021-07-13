Покупаем новые PS и Xbox: новая FIFA22 выйдет для пользователей ПК в ограниченном виде

Как считают в Electronic Art, технология HyperMotion не сможет удовлетворить возможности большинства компьютеров по всему миру

/ Фото: PSG

Вчера Electronic Arts опубликовала официальный трейлер нового футбольного симулятора FIFA22. Выход видеоигры запланирован на 1 октября.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча. Впрочем, как пояснили разработчики, эта опция не будет доступна на ПК и старых версиях PS и Xbox. Ситуацию прояснил исполнительный продюсер EA Аарон Макхарди.

"Мы имеем информацию о мощности компьютеров по всему миру. Мы увидели, что для запуска игры пятого поколения понадобились бы минимальные системные требования, которые оставили бы многих игроков без ее полного функционала. Они бы не смогли играть в FIFA22"

Напомним, что главным лицом видеоигры стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который провалил футбольное Евро-2020 вместе со сборной Франции. "Ле Блё" в 1/8 финала уступили швейцарцам в серии пенальти. Именно Килиан Мбаппе и не реализовал решающий 11-метровый. Всего же на чемпионате Европы форвард отметился лишь одним ассистом.