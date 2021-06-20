Покерная битва в разгаре: видео девятого баттла между Перкинсом и Тайсом

Бизнесмен проиграл покеристу еще 16 тысяч долларов, однако с учетом форы пока может чувствовать себя спокойно

Лэндон Тайс продолжает доминировать над Биллом Перкинсом / Фото: Cardschat

Вчера состоялся девятый раунд хедз-ап баттла между покеристом Биллом Перкинсом и бизнесменом Лэндоном Тайсом. Напомним, что по условиям сделки Тайс дал сопернику фору в 720 тысяч долларов, которую намерен отыграть за 20 тысяч раздач.

В субботу оппоненты отыграли 584 руки, что стало их рекордом по длительности игры за раз. Раунд остался за Тайсом, который увеличил свой выигрыш еще на 16,3 тысячи долларов. Теперь же его преимущество над Перкинсом составляет 112,2 тысячи, однако для покрытия форы Лэндону нужно отыграть еще более 600 тысяч "зеленых".

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Сыграно рук: 3728 / 20000

Баланс: +112 238 долларов в пользу Тайса

Баланс с учетом форы: +607 762 долларов в пользу Перкинса