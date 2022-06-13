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Покерист из Киева выиграл 40 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека
13 июня, 15:12
Андрей Любовецкий сумел пробраться в призовую зону ивента хайроллеров по Омахе на WSOP 2022

Андрей Любовецкий заработал призовые на WSOP 2022 / Фото: WSOP

Украинцы продолжают достигать успехов на Мировой серии покера. Браслетов пока наши не добывали, однако уже заработали в сумме почти 50 тысяч долларов.

На днях эта сумма увеличилась в два раза. На ивенте хайроллеров по Омахе успешно выступил наш покерист Андрей Любовецкий. Турнир за 25К бай-ина собрал 264 входа, что позволило накопить 6,2 миллиона призового фонда.

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В ITM вошли 40 лучших игроков и наш спортсмен как раз занял последнее призовое место. Это позволило Любовецкому поднять 40,5 тысяч.

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Победителем ивента стал покерист из Китая Тонг Ли. В хедз-апе игрок одолел Фабиана Брандеса и забрал главный приз ивента в размере 1,4 миллиона долларов.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO 8-Handed:

  1. Тонг Ли – 1,46 млн долларов
  2. Фабиан Брандес – 907,1 тыс. долларов
  3. Джош Арье – 644,3 тыс. долларов
  4. Сэм Штайн – 465,7 тыс. долларов
  5. Скотт Болл – 342,5 тыс. долларов
  6. Джонатан Депа – 256,5 тыс. долларов
  7. Эммануэль Себаг – 195,7 тыс. долларов
  8. Грегори Шуда – 152 тыс. долларов
  9. Дэвид Уильямс – 120,4 тыс. долларов