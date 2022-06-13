Покерист из Киева выиграл 40 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Андрей Любовецкий заработал призовые на WSOP 2022 / Фото: WSOP
Украинцы продолжают достигать успехов на Мировой серии покера. Браслетов пока наши не добывали, однако уже заработали в сумме почти 50 тысяч долларов.
На днях эта сумма увеличилась в два раза. На ивенте хайроллеров по Омахе успешно выступил наш покерист Андрей Любовецкий. Турнир за 25К бай-ина собрал 264 входа, что позволило накопить 6,2 миллиона призового фонда.
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В ITM вошли 40 лучших игроков и наш спортсмен как раз занял последнее призовое место. Это позволило Любовецкому поднять 40,5 тысяч.
Победителем ивента стал покерист из Китая Тонг Ли. В хедз-апе игрок одолел Фабиана Брандеса и забрал главный приз ивента в размере 1,4 миллиона долларов.
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO 8-Handed:
- Тонг Ли – 1,46 млн долларов
- Фабиан Брандес – 907,1 тыс. долларов
- Джош Арье – 644,3 тыс. долларов
- Сэм Штайн – 465,7 тыс. долларов
- Скотт Болл – 342,5 тыс. долларов
- Джонатан Депа – 256,5 тыс. долларов
- Эммануэль Себаг – 195,7 тыс. долларов
- Грегори Шуда – 152 тыс. долларов
- Дэвид Уильямс – 120,4 тыс. долларов