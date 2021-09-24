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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Покер заиграет новыми красками: в Лас-Вегасе приняли скандальный закон о марихуане

Анатолий Дерека
24 сентября, 15:20
Правительство штата Невада разрешило использование каннабиса в специальных залах с 1 октября

Марихуана станет более доступной в Лас-Вегасе с 1 октября / Фото: Getty Images

Уже 30 сентября в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Это будет первая WSOP, проведенная в офлайне со старта пандемии коронавируса.

Организаторы разыграют 88 золотых браслетов среди лучших игроков мира. Ранее WSOP приняла решение об обязательной вакцинации покеристов, а также о ношении масок вне игрового стола.

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Также на проведение серии может повлиять закон об использовании марихуаны в рекреационных залах. Законопроект был принят в штате Невада еще в июне, а в силу вступит с 1 октября.

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С 2017 года каннабис стал легальным в Вегасе, однако его использование в общественных местах было строго запрещено. Теперь же жители и гости "города грехов" смогут насладиться марихуаной в специальных потребительских залах, которые расположены в ресторанах, отелях и прочих зданиях.

Правда, покеристам придется потрудиться, чтобы найти данное место, ведь согласно закону такие заведения не могут находиться в радиусе 500 метров от казино или покер-рума. Также употребление каннабиса строго запрещено в отельных номерах.

Отметим, что данный закон имеет свой скандальный бэкграунд. В свое время известный бизнесмен и владелец казино Шелдон Адельсон активно боролся с возможной легализацией марихуаны в Неваде и других штатах США.

В 2016 году богач не пожалел 6,5 миллиона долларов, чтобы запрет на каннабис остался в силе. Все дело в том, что в 2005 году Шелдон потерял сына, который умер от передозировки наркотиками. После этого Адельсон вложился в центре лечения от наркозависимости по всей США.

Однако в январе 2021 года Шелдон скончался в возрасте 87 лет от лимфомы. Многие связывают скорое принятие законопроекта именно с этим трагическим событием.

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