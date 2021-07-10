Почти как Неймар: Ярмоленко повысили до нереального уровня в FIFA 21

Два гола и два ассиста на Евро-2020 позволили Андрею Ярмоленко ворваться в число лучших футболистов лета. В футбольном симуляторе рейтинг украинца перевалил за 90

Андрей Ярмоленко получил повышение в FIFA 21 / Фото: Reuters

Игра капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко на Евро-2020 не осталась незамеченной разработчиков симулятора FIFA 21. Украинский вингер получил карточку с невероятным рейтингом – 94! Отметим, что обычный рейтинг украинца составляет 77.

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Украинец вошел в число "летних звезд", где также присутствуют такие игроки как Неймар, финалисты Евро Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Федерико Кьеза.

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Напомним, что на Евро-2020 Ярмоленко забил два гола и сделал две результативные передачи, а наша сборная дошла до 1/4 финала.

Ранее мы писали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5. Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал самым полезным футболистом в составе команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы.