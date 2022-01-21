Почему в Киеве можно проводить дорогие турниры по покеру. Мнение чемпиона-миллионера

Алексей Кравчук выиграл крупнейший турнир серии PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

Во вторник в Киеве состоялся крутой турнир по покеру Leon's Challenge, который был организован в рамках серии PokerMatch UA Millions. Ивент был приурочен к прибытию в столицу Украины двух звезд мирового покера – Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье.

Leon's Challenge собрал 33 входа по 150 тысяч гривен. Сами звездные гости выбыли незадолго до финалки: Цукерник занял 13 место, тогда как ElkY оказался 10-м.

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Победителем стал опытный украинский игрок Алексей Кравчук, получивший за победу кубок и 1,75 миллиона гривен. После такого громкого триумфа покерист дал интервью PokerMatch, рассказав о своих впечатлениях от успеха.

- Леша, поздравляю с заносом! Как вообще складывался турнир?

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- Спасибо, отлично складывался. В целом, когда поле небольшое, то очень много олл-инов можно не выигрывать. В течение турнира у меня их было штук восемь, и кажется, я выиграл все.

- Вчера в фойе шутили, что если бы Леон приезжал чаще, то можно было бы каждую пятницу устраивать такие турниры. В Киеве реально собирать такое, как думаешь?

- Вообще не вижу никаких причин, почему бы это не могло происходить. Киев – европейская столица, где много туристов. Мне кажется, что это сильно недооценено и тут много регуляров молодых. Город с населением пять миллионов, почему тут не найти игроков?

Я вчера ставил на то, что будет от 30 до 40 входов, я ровно попал, хотя некоторые ребята говорили, что будет один стол. Конечно, Леон выступил в роли некоего магнита, очень интересно с ним играть, и вот эта атмосфера, которая образуется вокруг него. Даже говорили уже сделать турнир по "десятке". Он сказал: "Нет проблем, я готов!"

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- Во время турнира ты писал в своем телеграм-канале, что будто бы вернулся на десять лет назад.

- Да! Во-первых, удалось встретить множество ребят, с которыми мы знакомились тут на сериях десять лет назад. Руслан Бангерт был тогда журналистом GipsyTeam, молодой и зеленый. И все мы были такими же. Тогда для нас все это было суперважно, сейчас уже как-то все более расслабленные. Ловим флешбеки.

Гарика Ярошевского в нашем турнире выбили на баббле, и он говорит, что у меня и это как флешбек, сколько раз такое бывало. Но сейчас все равно оно проще уже как-то воспринимается. Ну и, во-вторых, конечно, всегда есть такое, что чем дороже турнир, тем приятнее атмосфера. Вчера это было особенно заметно. Была суперсемейная обстановка. Мне еще со столом повезло, у меня был Леон, и с ним было очень клево общаться, были aJarov, Гарик, вся банда.

- Ты же в основном кэш-игрок. Или такой турнир грех было пропустить?

- Точно, грех. Я думаю, что те ребята из Киева, которые профессионально играют МТТ, скорее всего, сегодня варятся в каком-то отдельном котле, я просто не понимаю, как можно было пропустить такое!

Что касается первой части вопроса. С одной стороны, да, я всегда был больше кэшевиком, а с другой стороны, на протяжении всей карьеры я всегда поигрывал какие-то МТТ. Меня со времён RPT окружали самые крутые МТТ-шники, тот же Ромеопро, мой близкий друг.

Это выходило за рамки дружбы в том плане, что в профессиональной области он мне очень помогал. Как-то это все копилось, откладывалось, и я думаю, что я непрофессионально играю МТТ относительно МТТ-шников, но среди кэшевиков, которые поигрывают турниры, я более или менее гожусь.

- Согласен с утверждением, что если МТТ-шник приходит в кэш, то его разберут там очень быстро?

- Ну, раньше же вообще считалось, что в МТТ недоразвитые играют, а люди, которые планируют голову включать, идут в кэш. Со временем ситуация изменилась. На сегодняшний день не получится просто из кэша прийти и побить ребят, которые реально сильны в МТТ.

Но гораздо больше шансов на успех у кэшевика, который сядет в турнир, чем наоборот. И до сих пор так и есть. Ребята, которые приходят попрактиковаться на высокие лимиты кэша, не задерживаются надолго.

- Сейчас весомую часть твоей жизни занимают стримы, передачи, интервью. Насколько для тебя важна эта медийная составляющая? Что тебе дает эта история?

- Я вообще интроверт по жизни (улыбается). И, наверное, я стараюсь подтянуть какие-то слабые стороны таким образом. Я отлично лажу с теми людьми, которых знаю давно, и достаточно непросто иду на контакт с теми, с кем незнаком.

Ко мне вчера пару человек подходило сфоткаться, и я, честно, как-то некомфортно себя чувствовал. Даже не в том плане, что я не чувствую себя каким-то знаменитым, я в принципе знаю, что у меня есть аудитория, я просто не понимаю, как себя вести.

Моя медийная жизнь всегда была проявлением своей творческой стороны, которая всегда во мне сидела, с самого детства. Я занимался танцами долгое время и профессионально, и периодически эта моя часть находит выход в виде каких-то проектов, подкастов, интервью и тех же стримов. Стримы – это больше как работа, а какие-то проекты появляются сезонно – когда случается определенное настроение, а потом пропадает, потом опять появляется и так далее.

- Какие у тебя вообще впечатления от организации PokerMatch UA Millions?

- Я всегда с максимальной теплотой и симпатией относился к тому, что делают Руслан и Саша Бангерты. Мне всегда нравилось, как они это выстраивают, как Руслан все описывает у себя в блоге. Чисто интуитивно у меня эта история внутри вызывала теплоту.

Это, конечно, никак не влияет на организацию турниров, она могла быть не очень. Но здесь я был на одном турнире пока, и мне все понравилось, не к чему придраться. Не сравнивал бы там с EPT или WSOP, но из того, что я видел в Киеве, – все отлично, класс.

- А на PokerMatch заглядываешь?

- Да, я играл турниры акционные, миллионники. Мы делали розыгрыши с PokerMatch на моем канале. Так что как выглядит клиент PokerMatch, я знаю.

- Что ты посоветовал бы нынешним 20-летним ребятам, которые только начинают свою покерную карьеру?

- В этом году моя медийная деятельность на YouTube будет направлена как раз в сторону новичков. Кому интересно – смотрите. Знаешь, часто приходят вопросы из разряда: "Слушай, а можно в покере поднимать тысячу, две, три тысячи долларов?".

То есть, люди изначально выбирают себе род деятельности исходя из того, смогут ли они что-то зарабатывать. Ответ на вопрос: да, это возможно, но сам подход в корне неправильный. Я, исходя из своего 13-летнего опыта, скажу: успеха добиваются те, кто занимается тем, что нравится, а не те, кто хочет заработать две-три тысячи в месяц.

Максимум, что ждет таких желающих, – заработать фиксированную сумму. И то это будут единицы. В основном вы остановитесь сильно раньше. Поэтому постарайтесь просто понять, нравится ли вам сам процесс.

И если процесс вам нравится, то вы будете обречены на успех в этом деле. А тут уже нет никаких рамок. Топ-кэшевики зарабатывают 300, 400, 500 тысяч долларов в год, поэтому есть к чему стремиться. Поверьте, это безграничный мир!

Интервью подготовил Евгений Смертенко