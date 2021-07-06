Победитель сателлита едва не сорвал крупный куш, остановившись в шаге от победы на WSOP Online

Некий Vegasbroke попал на Мировую серию покера через победу в турнире с бай-ином 100 долларов, однако чуть не выиграл золотой браслет

Джереми Уильямс - обладатель пятого золотого браслета WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

Вчера завершился пятый ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыграет 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа. Первыми тремя счастливчиками стали Хосе Нобоа, Маниг Лёзер, Доннел Дейс, а также некий аноним Steelvikes7.

В пятом турнире No Limit Hold'em 8-Max с бай-ином 1000 долларов было совершено 459 входов. Победу в соревновании одержал Джереми Уильямс под ником freestylerr. Счастливчик поднял более 139 тысяч долларов, хотя ранее в интернете его максимальным выигрышем были 4,5 тысячи.

Что интересно, второе место также занял аноним Vegasbroke, однако организация отмечает, что игрок отобрался на WSOP Online через сателлит с бай-ином всего 100 долларов. К финальной раздаче оба игрока подошли с примерно равными стеками. На тёрне freestylerr получил стрит и пошел в олл-ин. Оппонент поддержал ставку с двумя парами, из-за чего и довольствовался вторым местом.

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Результаты финального стола WSOP Online Event #5:

Джереми Уильямс – 139,6 тыс. долларов Vegasbroke – 86,4 тыс. долларов Джошуа Рэй – 59,5 тыс. долларов Мэтт Стаут – 41,7 тыс. долларов Гэри Косаковски – 29,7 тыс. долларов Pickitup – 21,5 тыс. долларов Адам Ричардсон – 15,8 тыс. долларов Кевин Лутц – 11,9 тыс. долларов Остин Пек – 9,1 тыс. долларов