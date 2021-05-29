"По помытому куда?": суд обязал казино заплатить клиенту более миллиона компенсации за скользкий пол

Гари Гудмен выиграл суд у казино Коннектикута лишь спустя пять лет. Дантист получил многочисленные травмы после того, как поскользнулся на полу

/ Фото: Pixabay

В 2016 году в одном из казино Коннектикута случился скандал. 56-летний дантист Гари Гудмен поскользнулся на мокром полу и получил ряд травм.

Гари сломал левую ногу, порвал сухожилия и вывихнул левую лодыжку. В итоге дантист так и не сумел полностью вылечить травмы и вынужден был приостановить карьеру дантиста. И вот только в 2021 году завершился судебный процесс по этому делу. Суд штата Коннектикут обязал казино заплатить Гудмену компенсацию в 1,3 миллиона долларов, признав вину заведения в том, что пол долгое время оставался мокрым.

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Что интересно, эта сумма компенсации почти в два раза превышает реальные потери Гари от лечения и простоя в работе. Более того, адвокат дантиста Джеймс Харрингтон полагает, что его клиент вполне мог получить и более высокую компенсацию. А вот представители казино отказываются комментировать инцидент.