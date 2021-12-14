Первая победа Шевченко? Дженоа – фаворит важного матча в Кубке Италии

Андрей Шевченко начинает погоню за Кубком Италии

Сегодня состоятся поединки 1/16 финала Кубка Италии. В одном из поединков продолжит свой путь в турнире команда Андрея Шевченко – Дженоа примет дома Салернитану. Встреча пройдет в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 22:00.

Читайте также: Шевченко получил первую награду в качестве тренера Дженоа

Реклама

Букмекеры назвали фаворита дуэли. По мнению Parimatch, Дженоа имеет больше шансов на выход в 1/8 финала. Коэффициент на проход подопечных Андрея Шевченко составляет 1.45, тогда как на гостей можно поставить за 2.60.

Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа

Кроме того, эксперты не сильно верят в большое количество голов в поединке. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 2.00, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.76. Если же вы считаете, что обе команды смогут отличиться, то ваш коэффициент 1.89.

Реклама

В августе команды уже успели пройти по одному сопернику в первом раунде турнира. Салернитана довольно уверенно обыграла Реджину (2:0), тогда как Дженоа заставила понервничать своих болельщиков.

Поддержка у Дженоа будет и в Турине

К 10-й минуте "грифоны" проигрывали Перудже со счетом 0:2, однако сумели осуществить камбэк и забить три мяча до конца основного времени. И вот теперь Дженоа и Салернитана оспорят путевку в 1/8 финала, где победителю пары придется сразиться с Миланом.