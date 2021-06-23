Патрик Антониус отреагировал на фиаско в финале покерного турнира от Фила Айви (фото)

Фил Айви и Патрик Антониус сразятся за главный трофей WPT Heads Up Challenge

Вчера определился победитель WPT Heads Up Championship. В финале сошлись тяжеловесы покера Фил Айви и Патрик Антониус.

В итоге дуэль завершилась уверенным триумфом американца. Что интересно, соревнование проходило в покер-руме в режиме онлайн, тогда как сами покеристы сидели друг напротив друга в отеле на мексиканском побережье. После окончания баттла Антониус и Айви тепло обнялись, а позже Патрик выложил общее фото в Twitter со лестными словами в адрес соперника.

"Отличная игра с Филом Айви в финале WPT Heads Up Championship. Ты заслужил это. Для меня ты лучший в хедз-ап игре и ты это вновь доказал покерному сообществу".