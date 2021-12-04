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11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Паника на крипторынке! За ночь курс биткоина обвалился на 12 тысяч долларов

Анатолий Дерека
4 декабря, 09:50
Еще вчера BTC оценивался в 55 тысяч долларов, однако провал на бирже трейдеров вызвал резкое падение курса самой популярной криптовалюты

Биткоин пережил дикий обвал курса / Фото: Getty Images

Криптовалютный рынок переживает подъем в 2021 году. Еще в начале года курс самой популярной валюты биткоина составлял 29 тысяч долларов.

Впрочем, уже к маю BTC оценивали в 61К, а в начале ноября биткоин и вовсе побил исторический рекорд. Цена одной монеты перевалила за отметку в 69 тысяч долларов.

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Однако после такого всплеска биткоин стал дешеветь. Последние недели BTC котировался в районе 55-60 тысяч американских денег. А этой ночью курс "битка" обвалился еще сильнее.

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Еще вчера криптовалютная монета стоила 55 с лишним тысяч долларов, то ночью ее курс достиг отметки в 43 тысячи. Утром же курс биткоина удалось восстановить на отметке 47,2К американской валюты.

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По информации Coinglass, за последние сутки биржи ликвидировали позиции трейдеров на общую сумму 2,45 миллиарда долларов. Индекс страха и жадности остановился на отметке 25 (очень высокий показатель).

В свою очередь, аналитик Cointelegraph Микаэль Ван де Попп предположил, что причиной такого громкого падения стали каскадные ликвидации после падения BTC ниже отметки в 53 тысячи. Он также уверен, что ниже 43К "биток" точно не опустится.