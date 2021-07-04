Отслужил в Ираке: бывший американский военный выиграл золотой браслет Мировой серии покера

Доннел Дейс добыл почти 100 тысяч благодаря сенсационной победе на турнире WSOP Online 2021

Доннел Дейс начал покерную карьеру после службы в армии / Фото: Instagram Доннела Дейса

Вчера состоялся третий ивент Мировой серии покера WSOP Online. Первый турнир выиграл американец Хосе Нобоа, а второй остался за одним из лучших немецких покеристов Манигом Лёзером.

В субботу же прошел быстрый турнир Turbo Deepstack с байи-ином 500 долларов. В нем приняли участие 649 игроков, половина из которых также сделали ребай. В итоге победителем стал бывший военный Доннел "Spreezy52" Дейс, который отслужил в Ираке почти 20 лет.

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После возвращения из горячей точки житель Нью-Йорка переехал в Лас-Вегас и занялся покером на профессиональном уровне. До вчерашнего дня его крупнейшими призовыми были 19,4 тысячи долларов за девятое место в Главном событии WSOP Circuit 2018.

Результаты финального стола WSOP Online Event #3:

Доннел Дейс (США) – 90,8 тыс. долларов Майк Аззаро (США) – 55,7 тыс. долларов Джон Дуси (США) – 38,5 тыс. долларов Патрик Мегна (США) – 27 тыс. долларов Саймон Лэм (США) – 19,3 тыс. долларов Эндрю Ниме (США) – 14 тыс. долларов "itilthard" (США) – 10,3 тыс. долларов Юнхуэй Цзянь (США) – 7,8 тыс. долларов Джун Ким (США) – 5,9 тыс. долларов