От мыльных опер до овального стола: как звезда сериала "Дни нашей жизни" влилась в покерный мир

Фара Гальфонд - одна из звезд сериала "Дни нашей жизни" / Фото: Instagram Фары Гальфонд

Фил Гальфонд является одним из самых известных американских покеристов. За всю свою карьеру парень заработал почти 3 миллиона долларов и выиграл три браслета WSOP среди омашистов.

Впрочем, прославился Фил в том числе и благодаря своей супруге. В 2015 году американец взял в жены известную актрису Фару Фат, ныне Фару Гальфонд.

Девушка сыграла одну из главных ролей в культовом сериале 00-ых "Дни нашей жизни" – Мими Локхарт. По сюжету Мими вместе с братьями выросла в неблагополучной семье, где ее отец Дэвид несколько раз нападал на детей. Девочка заботилась о своем младшем брате Конноре, пока он не съехал в молодом возрасте.

Эту роль Фара играла большую часть времени, с 1999 по 2007 годы, а также в 2018-ом после долгожданного возвращения сериала. Также девушка засветилась в другом эпохальном сериале того времени "Друзья", сыграв роль камео.

Что же касается ее личной жизни, то Фара родилась в Кентукки и начала карьеру в шоу-бизнесе в возрасте пяти лет. Уже в 11 лет красотка была признана Мисс Кентукки среди подростков и начала сниматься в рекламе. Одной из первых ее ролей была реклама картофельных чипсов Pringles.

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Мыльные оперы – это безусловно профиль Фары. После славы "Дней нашей жизни" девушка сыграла одну из главных ролей в сериале "Одна жизнь, чтобы жить", а также приняла участие в телешоу с характерным названием "Грязное мыло".

Покером Фара заинтересовалась еще до знакомства с Филом. Ее профессиональная карьера за круглым столом началась в 2010 году с победы на турнире в одном из казино в Лас-Вегасе. В 2018 году у пары Гальфондов родился сын Спенсер.

Всего же за карьеру девушка шесть раз попадала в призы на турнирах WSOP и нередко посещала тематические шоу Poker After Dark. За свою карьеру профи Гальфонд выиграла 44 с лишним тысячи долларов. Красотка активно ведет страничку в Instagram, насобирав уже 31 тысячу подписчиков.