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Остановить непобедимых американцев: где смотреть матч США – Словакия и кто фаворит

Анатолий Дерека
16 февраля, 05:01
США видится явным фаворитом в дуэли со словаками, которые выбили непростую Германию в плей-офф. Прогноз на мужской хоккей на Олимпиаде

Сборная США по хоккею / Фото: Getty Images

В среду, 16 февраля, на Олимпийских Играх-2022 состоятся поединки 1/4 финала мужского турнира по хоккею с шайбой. В первой встрече дня сыграют сборные США и Словакии. Встреча начнется в 06:10.

Где смотреть матч США – Словакия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, явный перевес на стороне американцев. Коэффициент на проход США составляет 1.36 (70%), тогда как на наших соседей – 3.15 (30%).

Что же касается самого матча, то победа американцев в основное время оценивается в 1.61, а словаков – в 4.40. Коэффициент на ничью – 4.90.

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Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

США не проиграли ни одной встречи в группе, оказавшись сильнее Китая (8:0), Канады (4:2) и Германии (3:2). Это и позволило команде напрямую попасть в 1/4 финала.

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Словаки же проиграли два стартовых матча финнам (2:6) и шведам (1:4), после чего одолели Латвию (5:2). В раунде плей-офф команда оказалась сильнее Германии (4:0). Победитель данной пары в 1/2 финала выйдет на Швецию или Канаду.