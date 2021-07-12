"Он пошел в олл-ин и я поддержала": покеристка-красотка оригинально объявила о своей помолвке (фото)

Американка родом из Тайвани Саша Лиу показала фото своего жениха и объявила о помолвке с ним

Сердце Саши Лиу теперь занято / Фото: Instagram Саши Лиу

Известная покеристка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Красотка родилась в Тайвани, однако в детстве эмигрировала в Европу. Сейчас же Саша имеет американское гражданство, но проживает в Германии.

Теперь же девушка решила основать семью. На своей страничке в Instagram Лиу объявила, что ее парень сделал ей предложение и она согласилась. Саша показала фото своего жениха, а также похвасталась обручальным кольцом. Как отметила покеристка, "он решил пойти в олл-ин и она его поддержала".

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Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе. Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Лишь за 324 место девушка получила 38,2 тыс. долларов.