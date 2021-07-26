Один из богатейших покеристов мира Дэвид Питерс выиграл третий браслет WSOP (видео)

Американский хайроллер сумел триумфовать в самом дорогом турнире Мировой серии покера онлайн и поднять почти 300 тысяч долларов

Дэвид Питерс - трехкратный чемпион WSOP / Фото: Pokernews

В интернете продолжается Мировая серия покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Обычно каждый день организация проводит по одному турниру, однако вчерашний был исключением. На WSOP было разыграно сразу два золотых браслета в турнирах по Безлимитному Холдему.

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Основное внимание к себе привлек ивент Lucky 7's High Roller с самым большим бай-ином в серии – 7777 долларов. Неудивительно, что событие собрало лишь 151 вход. В призовые места попали 36 игроков, а в финалку пробились самые популярные из них – Дэвид Питерс и Джейсон Кун.

И если последний довольствовался последним местом, то Питерс дошел до хедз-апа и стал чемпионом ивента. К решающей дуэли Дэвид подошел с анонимом CherryHillPd с равными стеками, поэтому решающая борьба напоминала американские горки.

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Впрочем, американец, который был чиплидером с самого начала финального стола, сумел истощить банк соперника и заставить его пойти в олл-ин с Q2. Сам же Питерс триумфовал в решающей раздаче с парой "десяток".

Для Дэвида это уже третий браслет на WSOP. Ранее он выигрывал турниры Мировой серии покера в 2016 (офлайн) и 2020 (онлайн) годах. Отметим, что Питерс является одним из богатейших покеристов в мире, выиграв за свою карьеру 34,8 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #25:

Дэвид Питерс – 283,9 тыс. долларов CherryHillPd – 175,4 тыс. долларов Райан Лапланте – 120,6 тыс. долларов Брэндон Адамс – 84,5 тыс. долларов Джозеф Деместрио – 60,4 тыс. долларов Кристофер Стаатс – 44,7 тыс. долларов Гален Холл – 33,5 тыс. долларов Джейсон Кун – 25 тыс. долларов

В другом ивенте дня The BIG 500 Encore собралось более 1100 игроков, поскольку бай-ин в него составлял лишь 500 долларов. Его победителем стал малоизвестный американец Эрик ван Аукен, одолевший в хедз-апе Доминика Сарле. Из успехов известных игроков можно разве что отметить 64 место чемпиона пятничного ивента Райана Хагерти.

Результаты финального стола WSOP Online Event #26:

Эрик ван Аукен – 93,6 тыс. долларов Доминик Сарле – 57,8 тыс. долларов Кори Пеггеот – 40,9 тыс. долларов Наичанг Чен – 29,3 тыс. долларов Томаш Трельски – 21,3 тыс. долларов Дин Каррери – 15,6 тыс. долларов Джастин Вонг – 11,7 тыс. долларов Джейкоб Тул – 8,8 тыс. долларов Джек Макклилланд – 6,7 тыс. долларов