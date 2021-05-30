Очаровашка из мира покера: знакомимся поближе с горячей женой Даниэля Негреану (ФОТО)

Аманда Лезерман глубоко погружена в покер, ведет яркий образ жизни и не стесняется хвастаться своими формами в Instagram

Аманда Лезерман - жена покериста Даниэля Негреану / Фото: Instagram Аманды Лезерман

Даниэль Негреану уже долгое время является одним из самых популярных покеристов мира, заработав на игре за зеленым столом уже более 42 миллионов евро. Успешен канадец и в семейной жизни. Предлагаем поближе познакомиться с очаровательной спутницей Даниэля по жизни – очаровательной Амандой Лезерман.

Пара обручилась в 2019 году и около недели назад отметила "бумажную" свадьбу. 36-летняя Аманда также известна в мире покера. Нельзя сказать, что девушка хватала звезды с неба в качестве покеристки, однако она признается, что игра приносит ей большое удовольствие. Лезерман любит беседовать с известными игроками, обсуждая разные комбинации.

Впрочем, себя она нашла на телевидении. Самая известная роль Аманды – ведущая популярного шоу Big Game от PokerStars. Именно в этом качестве Аманда впервые познакомилась с Даниэлем, и в 2010 году у нее даже закрутился непродолжительный роман с канадцем.

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Кроме того, Лезерман открыла в себе еще и навыки репортера. Девушка немало поездила по известным покерным турнирам, а также брала интервью у их победителей. Впрочем, своим любимым покеристом Аманда считает Дойла Брансона. Этот 83-летний игрок является настоящей легендой покера, завоевав 10 браслетов WSOP (уступает лишь Филу Хельмуту, у которого 15).

Девушка ведет шальной образ жизни, не стесняясь громких тусовок с обилием алкоголя. Самым любимый ее напиток – водка с энергетиком Red Bull, а вот из пищи Лезерман предпочитает не употреблять мясо. Кроме того, Аманда любит резко высказываться об экс-президенте США Дональде Трампе и известна своей дружбой с женой его предшественника – Мишель Обамой.

К слову, в 2011 году Аманда и Даниэль сыграли эпизодические роли в фильме ужасов "Наказание". Негреану отыграл ведущего новостей, а девушка получила несколько секунд славы в роли репортера с места убийства. Что интересно, любимым сериалом Лезерман является криминальная драмам "Во все тяжкие".