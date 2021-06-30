Нововведение в FIFA22: стало известно имя первой девушки-комментатора в футбольном симуляторе

Голос экс-игрока сборной Англии Алекс Скотт теперь появится и в популярной видеоигре

Алекс Скотт - новый голос футбольного симулятора FIFA22 / Фото: Getty Images

Уже в скором времени на свет появится новый футбольный симулятор FIFA22 от разработчика Electronic Arts. По информации СМИ, в игре будет нововведение. Впервые в истории FIFA комментатором в видеоигре станет женщина.

Ею будет экс-игрок сборной Англии и Арсенала Алекс Скотт. После окончания карьеры в 2018 году девушка работает экспертом на британском телевидении, став даже частью комментаторской команды ВВС на Евро-2020.

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Большую часть своей карьеры Алекс провела в Арсенале, с которым выигрывала пять раз женскую АПЛ, а также женскую Лигу чемпионов в 2007 году. Со сборной же Скотт брала серебро на Евро-2009 и бронзу на ЧМ-2015.