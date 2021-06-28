Новое увлекательное хобби: как Патрик Антониус отходит от сокрушительного поражения от Фила Айви (фото)

Финский покерист отправился в поход, чтобы набраться сил перед новыми крупными турнирами

Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Неделю назад завершился крупный турнир WPT Heads Up Championship. В ярком финале Фил Айви уверенно одолел бывшего теннисиста Патрика Антониуса.

После тяжелого турнира финский покерист решил развеяться и занялся новым хобби. Антониус отправился в поход и сначала покорил вершину Redrock в каньоне Лас-Вегаса. А вчера Патрик выложил в Instagram фото уже из новой локации. На сей раз игрок отправился в Мексику в поход по горному хребту Сьерра-Мадре.