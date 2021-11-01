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Нидерланды ему не рады: известный стример вынужденно покинул страну ради продолжения эфиров

Анатолий Дерека
1 ноября, 18:20
Лекс Вельдхус ожидает получения покерной лицензии от своего рума, поэтому на время уехал в Бельгию

Лекс Вельдхус - популярный голландский стример-покерист / Фото: Академия покера

Голландец Лекс Вельдхус является одним из самых известных покерных стримеров. На страничку покериста в Instagram подписано почти 60 тысяч фолловеров.

Сами же стримы выходят на платформе Twitch, где на Лекса подписано 285 тысяч. Однако вот уже более месяца Вельдхус не делает стримы и все из-за легализации игорного бизнеса в Нидерландах.

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Дело в том, что Вельдхус имеет контракт с одним из ведущих покер-румов мира и в своих стримах активно его рекламирует. Тогда как по новым голландским законам рум должен получить специальную лицензию, чтобы вести деятельность на территории "оранжевой страны".

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Пока же идет процесс этого получения, Лекс нашел выход для продолжения своей стриминговой карьеры. Вельдхус на время переехал в соседнюю Бельгию, где специально снял квартиру для ведения эфиров.

"Черт побери, я так рад, что вернулся в эфир. Должен сказать, я горд собой, что так быстро смог вернуться к вам. У меня был сумасшедший месяц. Пришлось много планировать, консультироваться и готовить документы".

Вельхус сохранил прежний график стримов – по три покерных эфира в неделю и один геймерский. Лекс надеется, что в таких условиях работать долго не придется. Как только рум получит лицензию в Нидерландах, он вернется домой.