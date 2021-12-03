Не отстать от Динамо: какие шансы Шахтера на успех в битве со Львовом

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня состоится поединок 17-го тура чемпионата Украины по футболу с участием вице-чемпиона Украины. Донецкий Шахтер примет Львов. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Львов будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в столичной битве.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Роберто Де Дзерби. Ставки на победу дончан принимаются за 1.10, тогда как на подопечных Дулуба выставлен коэффициент 25.00. Ничья же оценивается примерно в 9.90.

Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.47, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.64.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события аж 2.88. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Тете – 1.85

Манор Соломон – 2.50

Педриньо – 2.55

Маркос Антонио – 3.00

Шина – 3.20

Майкон – 3.50

Марлос – 3.50

Михаил Мудрик – 3.75

Альваро Тавареш – 4.50

Голы Тете и Алан Патрик принесли Шахтеру победу над Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

Львов забьет гол – 2.87

Шахтер выиграет в 4 и больше гола – 3.25

Львов не проиграет – 3.70

красная карточка – 3.70

будет автогол – 6.00

один из игроков оформит хет-трик – 8.50

Шахтер делит первое место с Динамо, уступая киевлянам первую строчку лишь по разнице мячей. Львов же ведет борьбу за выживание, занимая 12 место. Правда, три победы в последних 4-х матчах позволили "горожанам" нарастить отрыв от зоны прямого вылета до шести очков.

Дончане же имеют шесть побед подряд в УПЛ, пропустив в них всего три гола. А вот в Лиге чемпионов "горняки" досрочно завершили свои выступления, уступив полторы недели назад Интеру.

Команды отыграли за свою историю 11 очных встреч. Восемь из них завершились победой дончан, один поединок вничью и две победы праздновали львовяне. Во втором туре этого сезона команды встречались на "Арене-Львов" и Шахтер добыл разгромную победу со счетом 3:0.