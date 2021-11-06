NAVI вышли в полуфинал мегатурнира по CS:GO! Их победу увидело рекордное число зрителей (видео)

NAVI добрались до полуфинала PGL Major / Фото: NAVI

В эти дни в столице Швеции проходит крупный турнир PGL Major Stockholm 2021 по видеоигре CS:GO. На "Авичи Арена" собрались 24 команды со всего мира, чтобы определить лучший коллектив в культовом симуляторе.

Среди участников есть и украинская команда Natus Vincere (NAVI). На стадии New Legends Stage наша команда добыла три победы, что позволило ей пройти в плей-офф с первого места.

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В четвертьфинале NAVI сразились с французской командой Team Vitality, добыв уверенную победу 2:0 (16:11 / 16:13). Этот поединок также стал самым популярным среди зрителей, побив рекорд мейджоров.

Во время пикового момента трансляцию игры смотрело 1,35 миллиона зрителей, из которых 40% собрали русскоязычные стримы. По данным Esports Charts, это наивысший показатель за всю историю PGL Major.

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Отметим, что уже сегодня Natus Vincere проведет полуфинальную битву с российской командой Gambit Esports. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Во втором матче 1/2 финала сразятся датская команда Heroic и G2 Esports из Германии.

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Финал же намечен на завтра, 7 ноября. Общий призовой фонд ивента составляет 2 миллиона долларов, половина из которых (1 млн) достанется победителю. Вице-чемпион получит 300 тысяч, а командам, которые проиграют в полуфинале, капнет по 140К.