На WSOP Online прошел самый длинный турнир в серии – победителем стал покерист из Индии

Вишаю Паре потребовалось аж 13 часов, чтобы оставить позади себя более тысячи конкурентов и выиграть дебютный браслет Мировой серии покера

/ Фото: WSOP

Сегодня утром завершился одиннадцатый турнир Мировой серии покера WSOP Online, где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Отчетный турнир No Limit Hold'em Ultra Deepstack с бай-ином 400 долларов стал самым длинным в этой серии. Ивент собрал аж 1078 входов и затянулся на 13 часов. Из известных покеристов за финальный стол вышли Энтони Зинно и Алекс Роча – обладатели двух браслетов WSOP.

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Впрочем, Энтони занял лишь 8 место, а Роча довольствовался позицией в топ-тройке. В хедз-апе оказались бельгиец Феликс Вандепут и представитель Индии Вишай Пара. Оппоненты имели примерно равные стеки, однако несколько удачных раздач склонили чашу весов в пользу азиата. Сначала Вишай сильно вышел вперед благодаря двумя парам "десяток" и "шестерок".

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А в решающей раздаче Пара раскусил блеф бельгийца, который с 93 без готовой комбинации пошел в олл-ин после ривера. Вандепут так и не дождался стрита (на столе появились K-Q-10-6-5). Индиец с Q6 на руках поддержал его ставку и в итоге вышел победителем. Это позволило ему не только добыть свой первый браслет WSOP Online, но и выиграть более 86 тысяч долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #11:

Вишай Пара – 86,2 тыс. долларов Феликс Вандепут – 53,1 тыс. долларов Алекс Роча – 38,2 тыс. долларов Александер Кондон – 27,8 тыс. долларов MasPollo – 20,4 тыс. долларов Энтони Спинелла – 15,2 тыс. долларов Джордан Рэган – 11,4 тыс. долларов Энтони Зинно – 8,6 тыс. долларов Джесс Коэн – 6,6 тыс. долларов