"Мой кузен – Фил Айви": покеристка нетрадиционной ориентации попала в курьезную историю

Ванесса Селбст познакомилась с двоюродным братом Фила Айви

В феврале 2021 года известная покеристка Ванесса Селбст вернулась в игру после длительного перерыва. Девушка является самой успешной представительницей своего пола в покере, заработав на этой игре более 11 миллионов долларов.

Вчера Ванесса рассказала о забавной истории из жизни. Приведя ребенка в детский сад, у Селбст завязался разговор с одним из учителей. Педагог остановил Ванессу и спросил, действительно ли она играет в покер.

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После утвердительного ответа он заявил, что его кузен также играет и посчитал, что Ванесса его знает. В тот момент девушка посчитала, что попала в типичную ситуацию, когда люди вне покера думают, будто все игроки знакомы друг с другом.

Впрочем, педагог сумел ее удивить. На вопрос "Как его зовут?" учитель ответил "Фил Айви". Такого ответа девушка не ожидала, ведь речь шла об одном из богатейших игроков мира, который выиграл аж 10 золотых браслетов в карьере.

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Отметим, что Селбст объявила о завершении карьеры еще в 2017 году и занялась трейдерством в хедж-фонде. Ранее девушка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации, а в 2013 году узаконила отношения с Мирандой Форстер.