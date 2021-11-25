Моуриньо добьет украинский футбол. Почему у Зари нет шансов на успех против Ромы

Денису Фаворову больно смотреть на букмекерские котировки матча Рома - Заря / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 5-го тура группового раунда Лиги Конференций с участием представителя Украины. Луганская Заря сыграет против римской Ромы. Встреча пройдет в столице Италии на стадионе "Стадио Олимпико". Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция матча Рома – Заря будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в римской битве.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Жозе Моуриньо. Ставки на победу хозяев принимаются за 1.20, тогда как на подопечных Скрипника выставлен коэффициент 14.00. Ничья же оценивается примерно в 7.50.

Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.46, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.74.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.22. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Тамми Абрахам – 1.85

Эльдор Шомуродов – 1.90

Борха Майораль – 1.90

Стефан Эль-Шаарави – 2.00

Жордан Верету – 2.50

Николо Дзаньоло – 2.55

Лоренцо Пеллегрини – 3.00

Амаду Диавара – 4.50

Александр Гладкий – 5.00

Шахаб Захеди – 5.50

Артем Громов – 6.00

Аллахьяр Сайядманеш – 6.50

Джанлука Манчини – 6.50

Владислав Кабаев – 6.50

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

забьет игрок с замены – 2.90

будет пенальти – 3.30

Рома выиграет в 4 и больше гола – 4.10

красная карточка – 4.20

Заря не проиграет – 4.75

будет автогол – 7.75

один из игроков оформит хет-трик – 10.00

Заря удерживает третью позицию в своем квартете Лиги Конференций и борется за выход в плей-офф. Рома же опережает луганчан на одно очко, а лидирует в группе норвежский Буде-Глимт с перевесом над Зарей в два балла.

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Команда Виктора Скрипника стартовала в группе с двух поражений от норвежцев и итальянцев, однако затем дважды обыграла аутсайдера квартета ЦСКА София. Для сохранения шансов на успех украинскому коллективу необходимо как минимум не проиграть в Риме, ведь Буде-Глимт своей победой в параллельной игре может отцепить команду Скрипника.

Отметим, что Заря последней из украинских клубов еще имеет шансы на проход в евровесну. Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов уже не поднимутся выше четвертого места, поэтому через две недели проведут свои последние битвы в этом международном сезоне.