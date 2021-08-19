Компьютерный клуб пригласил на открытие актрису фильмов для взрослых (фото)

Eva Elfie станет гостем на открытии компьютерного клуба в Москве / Фото: Instagram Eva Elfie

На днях в Москве откроется новый компьютерный клуб Академия Киберспорта XP. Организаторы решили пригласить на событие неординарную личность.

Как стало известно и пресс-релиза организаторов, на открытии появится известная актриса фильмов для взрослых Юлия Романова, которая известная под псевдонимом Eva Elfie. Также среди приглашенных гостей будут стример Rootyasha и блогер Рахим.

Что интересно, Юлию Романову представляют как веб-модель. По словам организаторов, целью открытия клуба является возможность обучения компьютерному спорту под руководством опытных педагогов.

Директор Академии Киберспорта ХР Никита Баков утверждает, что клуб стремится к формированию здорового отношения молодежи к киберспортивным дисциплинам как к интеллектуальным видам спорта. Клуб будет располагаться в трехэтажном здании и оборудован 70-ю ПК.

Открытие заведения запланировано на 28 августа. На вечер в клубе запланирован ALL-STARS турнир по симулятору CS:GO между известными личностями из сферы гейминга.