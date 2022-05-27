Мировая серия покера на носу! Список самых титулованных игроков WSOP

За победу в турнирах лучшей покерной серии игроки получают золотые браслеты

Совсем скоро, 31 мая, стартует новая Мировая серия покера, являющаяся по сути чемпионата мира по данной игре. В Лас-Вегас приеду лучшие покеристы мира, чтобы сразиться за золотые браслеты.

Организаторы проведут 89 топ-турниров, что на один больше, чем в прошлом году. Новым ивентом станет турнир чемпионов, где сыграют все 88 предыдущих победителей WSOP 2022.

Реклама

Читайте также: Лучший покерист Украины отправится в Лас-Вегас для гуманитарной помощи стране

Серия проводится с 1970 года. За это время WSOP разыграла аж 1788 золотых браслетов. Они были разыграны не только на основных турнирах серии, ведь организация проводит также WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit и WSOP Online.

Рекордсменом по количеству браслетов является Фил Хельмут, который добыл 16 золотых наград. Первую он завоевал в 1989 году, а крайнюю – в ноябре прошлого года.

Реклама

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Фил существенно оторвался от преследователей, у которых по 10 золотых браслетов. Вашему вниманию – список самых титулованных участников WSOP за все время:

№ Игрок Кол-во Годы 1 Фил Хельмут 16 1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018, 2021 2 Дойл Брансон 10 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005 3 Джонни Чен 10 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005 4 Фил Айви 10 2000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014 5 Джонни Мосс 9 1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988 6 Эрик Сайдел 9 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О) 7 Мэн Нгуен 7 1992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010 8 Билли Бакстер 7 1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002 9 Джей Хеймовитц 6 1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001 10 Лэйн Флек 6 1999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008 11 Ти Джей Клутье 6 1987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005 12 Джон Хенниган 6 2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019 13 Тед Форрест 6 1993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014 14 Крис Фергюсон 6 2000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E) 15 Даниэль Негреану 6 1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е) 16 Джефф Лисандро 6 2007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серия WSOP Europe

A – серия WSOP Asia Pacific

O – серия WSOP Online