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Десна --
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Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
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Месси или Левандовски, но не Роналду. Кто фаворит в борьбе за Золотой мяч-2021

Анатолий Дерека
15 октября, 13:25
Букмекеры считают, что Лионель Месси сможет в седьмой раз стать лучшим игроком года благодаря успеху на Копа Америка

Лионель Месси и Роберт Левандовски - главные претенденты на Золотой мяч-2021

В конце прошлой недели France Football назвал имена 30 кандидатов на Золотой мяч-2021. В прошлом году награда не вручалась, так как организаторы отменили ее из-за пандемии коронавируса.

В данный список вошли по пять игроков Челси и Манчестер Сити, которые в прошлом сезоне сошлись в финале Лиги чемпионов. Впрочем, среди фаворитов числятся другие футболисты. Букмекеры уже определились с главными претендентами на награду.

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У Месси шесть "Золотих мячей" – это рекорд

По их мнению, борьба за Золотой мяч развернется между форвардом ПСЖ Лионелем Месси и звездой Баварии Робертом Левандовски. Фаворитом является аргентинец (1.55), тогда как на успех поляка выставлен коэффициент 3.30.

Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной / Фото: Getty Images

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Также в ТОП-5 фаворитов входят лидеры Челси Жоржиньо (6.00) и Нголо Канте (7.00), а также новичок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду (10.00). Котировки на основных кандидатов выглядят так:

  1. Лионель Месси (ПСЖ) – 1.55
  2. Роберт Левандовски (Бавария) – 3.30
  3. Жоржиньо (Челси) – 6.00
  4. Нголо Канте (Челси) – 7.00
  5. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 10.00
  6. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 15.00
  7. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) – 15.00
  8. Джорджо Кьеллини (Ювентус) – 15.00
  9. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 15.00
  10. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 17.00
  11. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 17.00
  12. Карим Бензема (Реал) – 20.00
  13. Луис Суарес (Атлетико) – 25.00

Напомним, что в 2021 году Лионель Месси вместе с Барселоной выиграл Кубок Испании, а также впервые стал победителем Копа Америка со сборной Аргентины. Также аргентинец становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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В свою очередь Роберт Левандовски стал триумфатором Бундеслиги с Баварией и лучшим бомбардиром сезона. Самым титулованным можно назвать Жоржиньо, ведь хавбек успел с Челси выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стать чемпионом Европы со сборной Италии.

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