Матч дня. Челси – Эвертон: анонс и прогноз на поединок

Челси - фаворит матча против Эвертона / Фото: Reuters

Матч дня сегодня – поединок Челси и Эвертона в чемпионате Англии. Игра начнется в 21:45.

ЧЕЛСИ – ЭВЕРТОН

АПЛ, 16 декабря, четверг в 21:45, Сетанта

Котировки Parimatch: 1.23 – 6.30 – 15.50

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Нас ждет встреча бывшей и нынешней команд Рафы Бенитеса. Причем, в случае неудачи в этом или следующем матче испанец может лишиться должности тренера "ирисок".

Эвертон попал в пике – всего одна победа в последних десяти матчах Премьер-лиги – над Арсеналом в позапрошлом туре (2:1). Как следствие – 14 место в чемпионате вместо борьбы за еврокубки, и всего семь очков от зоны вылета.

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Интересно, что в рамках этой же неудачной серии "синие" из Ливерпуля расписали ничьи с МЮ и Тоттенхэмом. В пяти последних матчах "ириски" обязательно пропускают минимум по голу. Шесть последних выездов не принесли побед, последние четыре завершились поражениями. А именно в эту команду активно сватают Виталия Миколенко из Динамо.

Челси сейчас тоже не на коне. В пяти последних матчах чемпионата и Лиги чемпионов они умудрились пропустить девять мячей – от Лидса и Уотфорда, идущих внизу турнирной таблицы АПЛ, а также Зенита. Было и поражение в дерби от Вест Хэма. В Премьер-лиге лондонцы идут третьими, отставая от МанСити уже на пять очков.

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У обеих команд по четыре потери. Челси не помогут Чалоба, Ковачич, Чилвелл и Канте, а это может принести очередные проблемы в защите. У Эвертона вне игры атакующие игроки Ришарлисон и Кальверт-Льюин, а также Дэвис и Мина.

ПРОГНОЗ. Челси вроде как фавориты. Но, думаю, забьют обе команды. Также присмотрелся бы к тому, что Эвертон не проиграет.

Коэффициенты Parimatch на эти результаты: