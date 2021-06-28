Мастер-класс от Фила Хельмута: как легенде покера удался шикарный блеф против Даниэля Негреану (видео)

Американский покерист сумел взять солидный банк с "восьмеркой" и "тройкой" на руках без готовой комбинации

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Недавно Фил Хельмут добыл яркую победу над Даниэлем Негреану в шоу High Stakes Duel. Легендарный американец обыграл своего визави во всех трех раундах и теперь ожидает встречи с новым соперником, которым должен стать Том Дван.

Фил не боялся рисковать, а в одной из раздач поразил зрителей невероятным блефом. Получив на руки трефовые 8-3, Хельмут несколько раз повышал ставки уже на префлопе. В итоге перед флопом банк составил 70 тысяч при ББ 600. На стол выкладывают "десятку", "шестерку", а также трефового валета. Негреану с карманной парой "двоек" (22) ставит 21К и Хельмут поддерживает. Банк вырастает до 112 тысяч.

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Трефовая "шестерка" на терне дарит флеш-дро Филу, однако его шансы на победу все равно составляют лишь 32%. В итоге американец решается на ставку в 42 тысячи без готовой комбинации на руках. После долгих раздумий Негреану решил скинуть карты. Показательный мастер-класс от рекордсмена WSOP по количеству золотых браслетов!