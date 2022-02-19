19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Манчестер Сити не выиграет: чего ждать Зинченко от битвы с Тоттенхэмом

Кирилл Круторогов
19 февраля, 09:54
Кирилл Круторогов ставит на то, что Тоттенхэм отберет очки у лидера АПЛ. Анонс и прогноз на поединок чемпионата Англии

Александр Зинченко и его Ман Сити попробует взять реванш у Тоттенхэма / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Англии стартует 26 тур АПЛ. В центральном матче дня сразятся Манчестер Сити и Тоттенхэм. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ
19 февраля, суббота, в 21:45, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 1.30 – 6.00 – 9.90

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Абсолютный лидер Премьер-лиги, имеющий девять очков преимущества над преследователями, примет соперника, который боролся за Лигу чемпионов, но откатился аж на восьмое место. До еврокубковой зоны "шпорам" не хватает пяти очков, до четвертого места – семь, но они провели на три игры меньше конкурентов.

Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна / Фото: Reuters

Так что все еще не слишком плохо, но три поражения в последних турах явно не обнадеживают болельщиков и руководство. Неудача с "горожанами" ситуацию только усугубит. Танганга, Дайер и Скипп не сыграют из-за травм, хотя последние двое близки к возвращению на поле.

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В первом круге Тоттенхэм дома обыграл Сити (1:0). Это поражение до сих пор остается единственным выездным для команды Гвардиолы в АПЛ текущего сезона. Сейчас у "горожан" актуальна серия из 13 матчей без поражений во всех турнирах.

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В чемпионате они не проигрывали с октября – 15 туров кряду. Посреди недели они в гостях уничтожили Спортинг в первом матче плей-офф ЛЧ (5:0), по сути решив вопрос с выходом в следующий раунд. Участие Грилиша под вопросом из-за повреждения

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ПРОГНОЗ: "Горожане" выглядят реальным фаворитом, но не верится, что Тоттенхэм проиграет четвертый матч чемпионата кряду. Так что, думаю, "шпоры" упрутся и таки не проиграют.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • Тоттенхэм не проиграет – 3.75