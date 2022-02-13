12 февраля 17:00
Эвертон 3
Лидс 0
12 февраля 17:15
Вильярреал 0
Реал 0
12 февраля 18:30
Челси 2
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12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
Верес 2
Черноморец 2
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
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Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
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Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
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Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
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Малиновский в битве за Лигу чемпионов: где смотреть матч Аталанта – Ювентус и кто фаворит

Кирилл Круторогов
13 февраля, 08:01
Кирилл Круторогов ставит на то, что Ювентус не проиграет Аталанте в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии

Малиновскому предстоит остановить Ювентус во главе с грозным Душаном Влаховичем / Фото: Getty Images

Вчера в Серии А стартовал 25 тур чемпионата Италии. Сегодня же в центральном матче дня сразятся Аталанта и Ювентус. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС
13 февраля, воскресенье, в 21:45, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.85 – 3.40 – 2.55

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Команды являются соседями по турнирной таблице, но находятся в разном положении. Бергамаски не побеждают четыре игры кряду, проиграв последние две, в том числе и среди недели Фиорентине в Кубке (2:3). Они откатились на пятое место, отставая как раз от Ювентуса на два очка, но имея матч в запасе.

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Одна из причин откровенных неудач – многочисленные кадровые потери, от которых никак не удается избавиться. Сапата выбыл на длительное время, Иличич не играет из-за психологических проблем, в лазарете Паломино и Миранчук, под вопросом участие Пецельи, а голкипер Муссо дисквалифицирован.

Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Туринцы не знают горечи поражения уже пять матчей подряд, а в чемпионате и того больше – 10 туров. Причем за этот период они пропустили лишь в трех поединках. В Кубке они одолели Сассуоло (2:1). Точно не сыграют травмированные Кьеллини и Кьеза. Возможно, успеет избавиться от мышечных проблем Бернардески.

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ПРОГНОЗ: В ноябре Аталанта обыграла Ювентус в гостях 1:0 благодаря голу Сапаты, но теперь придется бороться за результат без него. Практически уверен, что Ювентус не проиграет.

Думаю, забьют обе команды и будут голы в обоих таймах. Наилучшим итогом для хозяев будет результативная ничья. Не удивлюсь голу во втором матче чемпионата за Юве кряду от Влаховича.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Ювентус не проиграет – 1.45
  • голы в обоих таймах – 1.71
  • обе забьют – 1.67
  • гол Душана Влаховича – 2.55