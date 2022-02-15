Лига чемпионов возвращается: где смотреть матч ПСЖ – Реал и кто фаворит

Лионель Месси и Карим Бензема вновь встретятся друг с другом / Фото: Getty Images

Во вторник, 15 января, пройдут первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной битве дня сойдутся ПСЖ и Реал. Матч состоится в столице Франции на арене "Парк-де-Пренс". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч ПСЖ – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, ПСЖ является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Почеттино равны 2.04, тогда как на Реал – 3.60. Коэффициент на ничью составляет 3.70. Вероятность итога матча в процентах:

победа ПСЖ – 47%

ничья – 27%

победа Реала – 26%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес ПСЖ не такой уверенный – 1.79 против 2.10 на Реал. В процентах – 54% на 46%. Ответная встреча пройдет в Мадриде 9 марта.

Реал без проблем выиграл квартет D, в котором также находились Интер, Шериф и донецкий Шахтер. При этом мадридцы добыли пять побед в шести играх, но умудрились проиграть дома чемпиону Молдовы.

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В чемпионате же мадридцы идут первыми с четырехочковым перевесом над Севильей. Что касается ПСЖ, то их лидерство в Лиге 1 выглядит куда увереннее – 13 очков перевеса над ближайшим преследователем Марселем.

В Лиге чемпионов же парижане не смогли выиграть группу, уступив первую строчку Манчестер Сити. С англичанами ПСЖ обменялся домашними победами, а также потерял по разу очки с Лейпцигом и Брюгге.

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Карло Анчелотти / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок интересен не только благодаря статусу команд. За ПСЖ нынче выступают экс-игроки Реала Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Серхио Рамос и Анхель Ди Мария, а также бывший лидер Барселоны Лионель Месси. В свою очередь мадридцами нынче руководит легендарный Карло Анчелотти, в свое время потренировавший ПСЖ.