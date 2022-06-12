Легенда покера Даниэль Негреану подвергся странному шантажу – что выдумал псих

Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Даниэль Негреану является одним из самых успешных покеристов мира. За свою карьеру канадец выиграл более 46 миллионов долларов.

Кроме того, PokerKid пользуется большой популярностью у фанатов. На его страничку в Instagram подписано почти 350 тысяч поклонников. Правда, такой ажиотаж вокруг его персоны иногда вылазит боком.

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Недавно Даниэль рассказал, что подвергся шантажу со стороны анонима. Неизвестный парень вымогал у Негреану деньги за молчание о якобы существовании его второй семьи.

Сам канадец рассказал, что аноним выдумал историю, будто PokerKid имеет жену и дочь в штате Аризона. Их он, якобы, покинул ради покерной карьеры и вступил в отношения с его нынешней женой Амандой Лезерман.

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Негреану лишний раз отметил, что ни другой семьи, ни детей у него нет. Кроме того, Даниэль подал заявление в полицию, однако правоохранительные органы пока не нашли преступника. В свою очередь жена канадца посоветовала мужу нанять охрану.

Отметим, что нынче Даниэль выступает в Лас-Вегасе на Мировой серии покера. Впрочем, пока же он лишь раз попал в ITM, заработав всего 4,7 тысячи долларов.