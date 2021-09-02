Легенда Барселоны потратил 300 тысяч евро на покупку команды в League of Legends

Жерар Пике вложил 300 тысяч в League of Legends

Недавно защитник Барселоны Жерар Пике пошел на снижение зарплаты. Это позволило клубу, который тонет в миллионных долгах, зарегистрировать новичков в лице Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

При этом сам каталонец не бедствует. На днях испанский защитник совместно с известным стримером Ибаем Льяносом приобрел команду по League of Legends.

Читайте также: Пике раскритиковал серию пенальти после вылета Испании с Евро-2020

Astralis Stormbringers выступает в национальной испанской лиге. Стоимость покупки оценивается в 300 тысяч евро. Пока неизвестно окончательное название команды и ее состав.

Реклама

Жерар Пике автор первого гола Барселоны в новом сезоне / Фото: Reuters

Отметим, что Жерар является воспитанником Барселоны, хотя за свою карьеру успел еще поиграть в Сарагосе и Манчестер Юнайтед. На счету мужа Шакиры четыре победы в Лиге чемпионов и 8 чемпионств в Испании.

К слову, в середине августа Ибай Льянос провел трансляцию на платформе Twitch с экс-форвардом Барселоны Лионелем Месси. Нынче аргентинец уже выступает за ПСЖ.