Купить Кейна и Ройса: звезды Тоттенхэма и Боруссии появятся в Fortnite (ФОТО)

Известные футболисты будут доступны в популярной видеоигре вместе со своими экипировками и скиллами

Харри Кейн и Марко Ройс присоединились к звездной серии Fortnite / Фото: Epic Games

Вчера УЕФА объявил о сотрудничестве с компанией-разработчиком видеоигр Epic Games. В частности, футбольный турнир Евро-2020 теперь появится в популярном симуляторе Fortnite.

Тем временем, Epic Games продолжает интеграцию в футбольный мир. Компания объявила, что к игре Fortnite присоединятся два топовых футболиста. Речь о капитане сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейне, а также вингере дортмундской Боруссии Марко Ройсе.

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Уже 12 июня в симуляторе появятся экипировки спортсменов. Их можно будет приобрести либо по отдельности, либо целым пакетом. В комплект войдут скины, украшения и эмоции, связанные с игроками.