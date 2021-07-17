Культовую героиню Resident Evil Village теперь можно купить и даже раздеть – названа цена (фото)

Леди Димитреску - один из главных персонажей Resident Evil Village / Фото: Fanatic Anime Store

Леди Димитреску является культовым персонажем популярной видеоигры на выживание Resident Evil Village. Несмотря на то, что симулятор был выпущен в этом году, ее популярность быстро выросла. Героиня стала объектом для косплеев, фан-арта, мемов и даже эротики.

Этим и воспользовались студии Harem и River, которые анонсировали выпуск статуэтки Леди Димитреску. Ее высота составит 71 см, а ширина – 52 см. Главной фишкой этой фигурке станет возможность ее полностью раздеть.

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Стоимость статуэтки оценивается в 850 долларов, а ее тираж будет ограничен – всего 199 штук. Пока что есть возможность лишь сделать предзаказ фигурки. Ориентировочная дата доставки – декабрь 2021 года.

По задумке создателей видеоигры Capcom, Леди Димитреску является гигантской дворянкой з чертами вампира, которая проживает в замке с тремя дочерьми. Димитреску руководит своим селом вместе с трема лордами-мутантами под наблюдением верховного лидера Матери Миранды.