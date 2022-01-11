Кто после Зеленского: назван фаворит на выборах президента Украины 2024 года

Кто станет следующим президентом Украины?

31 марта 2024 года в Украине должны пройти седьмые по счету выборы президента Украины. Именно в этом году истечет пятилетний срок нынешнего главнокомандующего страны, коим в 2019 году стал Владимир Зеленский.

Практически каждый месяц появляются новые рейтинги и соцопросы поддержки политиков на ближайших выборах. Так, лидером декабрьского рейтинга является действующий президент Владимир Зеленский, однако с каждым месяцем уровень его поддержки падает.

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Не отстают от соцопросов и букмекерские компании, ведь люди любят делать ставки не только на спортивные события. Поэтому неудивительно, что уже появились котировки на президентские выборы 2024 года.

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Согласно цифрам Parimatch, наибольшие шансы действительно имеет Владимир Зеленский. Коэффициент на то, что действующий президент останется на второй срок, равен 2.50.

Его главными конкурентами видятся экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (5.00) и пятый президент Украины Петр Порошенко (6.00).

КАНДИДАТ КОТИРОВКИ ВЕРОЯТНОСТЬ Владимир Зеленский 2.50 31% Дмитрий Разумков 5.00 15% Петр Порошенко 6.00 13% Юлия Тимошенко 10.00 8% Юрий Бойко 10.00 8% Виталий Кличко 12.00 6% Игорь Смешко 15.00 4% Арсен Аваков 25.00 3,2% Денис Шмыгаль 25.00 3,2% Анатолий Гриценко 25.00 3,2% Дмитрий Гордон 50.00 1,6% Анатолий Шарий 50.00 1,6% Олег Ляшко 200.00 0,4% Ольга Полякова 250.00 0,2%

Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, выиграв во втором туре голосования у действующего на тот момент главы государства Петра Порошенко. За бывшего актера студии "Квартал-95" отдали свои голоса 73,22% избирателей, тогда как за его оппонента – 24,45%.

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