15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Кто на Россию? Где смотреть матч Дания – Латвия и кто фаворит на Олимпиаде-2022

Анатолий Дерека
15 февраля, 00:31
Прибалтийская команда проиграла все матчи группы на Олимпиаде и теперь постарается дать бой датчанам. Прогноз букмекеров на мужской хоккей

Сборная Дании по хоккею проигрывала лишь россиянам / Фото: Getty Images

Во вторник, 15 июля, на Олимпийских Играх-2022 состоятся четыре игры в мужском турнире по хоккею с шайбой. В одном из первых матчей сразятся сборные Дании и Латвии. Встреча начнется в 06:10.

Где смотреть матч Дания – Латвия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

Реклама

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, фаворитами считаются наши скандинавы. Коэффициент на проход Дании составляет 1.64, тогда как на Латвию – 2.26. Вероятность прохода команд в четвертьфинал следующая:

  • проход Дании – 59%
  • проход Латвии – 41%

Отметим, что команды по-разному выступили в группе. Дания сумела добыть две победы – над Чехией (2:1) и Швейцарией (5:3). Однако поражение во втором туре от россиян (0:2) оставило скандинавов без прямой путевки в 1/4 финала.

Реклама

Читайте также: Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Латвия же в группе проиграла все три встречи – 2:3 шведам, 1:3 финнам и 2:5 словакам. Победитель пары Дания – Латвия в 1/4 финала выйдет на команду ОКР (Россия). Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.