Крупнейший покер-рум Азии пожертвовал 40 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса в Индии

Индия очень сильно пострадала от коронавируса / Фото: REUTERS

Один из крупнейших покер-румов Азии Natural8 принял участие в благотворительной акции. Компания объявила о пожертвовании 40 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса в Индии.

Организация запустила кампанию "Help Fight Covid-19 in India", в рамках которой уже собрала средства на закупки лекарств, масок и аппаратов ИВЛ, а также других вещей первой необходимости. Покер-рум выбрал Индию из-за высокого уровня распространения COVID-19 в этой стране, одного из наивысших в мире.

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Отмечается, что в акции по сбору средств приняли участие более 300 игроков онлайн-покера. Кроме того, покеристы организовали благотворительный турнир All-In (Flipout) с бай-ином в 1 доллар и более. Весь призовой фонд (около 3 тысяч американских денег) также был отдан на борьбу с "ковидом" в одной из самых населенных стран мира.

За последние сутки в Индии зафиксировано 92 тысячи новых заболевших коронавирусом, а всего с начала пандемии в стране от данного заболевания умерло 363 тысячи.